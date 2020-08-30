«ВИЧ, отсюда и все обострения»: сдавшему Билану поставили диагноз

В Сети распространилось мнение, что Дима Билан скрывает от публики шокирующий диагноз. «ВИЧ… нельзя так работать», «По слухам да, у Димки ВИЧ, отсюда и все обострения чуть ли не всего», – выразились фанаты. Пользователи Сети надеются, что звезда сможет восстановить иммунную систему и со всем справиться. Они сожалеют, что кумир вынужден страдать из-за регулярных проблем со здоровьем.

Подозрения поклонников артиста не подтверждены официально, поэтому остаются обычными слухами. Певец стал нередко попадать на больничную койку по разным причинам, и его фанаты решили, что симптомы ВИЧ вполне соответствуют состоянию Димы Билана.

Зимой этого года у знаменитости был тур по Германии, во время которого самочувствие певца сильно ухудшилось. Тогда Дима Билан не стал называть причину недуга, так как не хотел вдаваться в подробности. Артист подчеркнул, что всем людям свойственно болеть, а он тоже человек, пишут Дни.

У поп-звезды серьезные проблемы с желудком, но посещать ему приходится не только гастроэнтеролога. В 2017 году у знаменитости диагностировали пять межпозвоночных грыж. «У меня были адские боли», – признавался Билан. В 2019 году у певца был двойной перелом ноги, после которого ему пришлось ходить на костылях, а затем и с тростью.