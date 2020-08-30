Торчащие соски Виктории Лопыревой взбудоражили народ

Стоит отметить, что Виктория долгое время скрывалась и не появлялась на светских мероприятиях. По словам телеведущей, это было взвешенное решение, которое полностью изменило представление звезды о популярности.

Лопыревой пришлось сделать весьма серьезный выбор между карьерой и семьей. Девушка решила направить все своим силы на создание крепких семейных уз. Поговаривают, что Виктория с легкостью отказалась от немногочисленных съемок, пишут Дни.

Теперь теледива активно ведет личный блог в Instagram и отвечает на вопросы любознательных подписчиков. На этот раз одна девушка поинтересовалась у бывшей модели, какое нижнее белье она больше всего любит.

Ответ Лопыревой, шокировавший многочисленную аудиторию, не заставил себя долго ждать. Виктория призналась, что предпочитает не надевать бюстгальтер под обтягивающие платья.

Подтверждением откровенного заявления стала фотография Лопыревой, на которой каждый желающий мог отчетливо разглядеть выпирающие соски звезды.

Отсутствие белья сделало образ телеведущей более сексуальным и откровенным. Не стоит забывать, что сделанная грудь звезды и без нижнего белья прекрасно смотрится в облегающих нарядах.