Как сэкономить на ремонте: лайфхаки, которые работают

Ремонт – штука не только долгая, но и затратная. Но зная несколько ремонтных лайфхаков, вы сможете неплохо на нем сэкономить.
В шоу «Оттак Мастак» на канале НЛО TV рассказали, что нужно учитывать перед началом ремонта и покупкой стройматериалов.
Пользуйтесь программами скидок для покупателей
Многие из них действительно работают, особенно если вы планируете масштабные работы: надо только разобраться и посчитать.
Используйте фосфатированный (чёрный) крепёж
Используйте фосфатированныйкрепёж, а не оцинкованный или кадмированный (блестящий), если головки вы будете закрывать: сэкономите до тысячи рублей, пишет Mport.
Пользуйтесь уценкой
Для подсобных работ покупайте товары в отделах, где лежат обрезки и уценённый товар. Особенно если вам требуются деревянные бруски.
Узнавайте заранее о бесплатных услугах
Узнавайте заранее о бесплатных услугах, которые предоставляют некоторые крупные строительные гипермаркеты. Например, доставка и дизайн интерьера (при покупке от пороговой суммы), распил древесины, колеровка красок, оверлокковролина, мастер-классы по строительству, ремонту и садоводству, помощь при пересадке растений. Также это может быть помощь мастеров-консультантов, которые помогут с расчётами строительных материалов.
Берите крепёжный инструмент поштучно
Если вы для скромного ремонта купите упаковку саморезов, после завершения работ две трети пачки так и будет лежать где-то на полке. Если вы точно знаете, какие работы вам нужны, посчитайте количество болтов, гвоздей и шурупов, чтобы купить их поштучно с небольшим запасом. Возможно, сэкономите вы копейки, зато не придётся выдумывать, куда девать остатки. Но с запасом всегда нужно покупать обои: даже один и тот же рисунок может отличаться оттенками в разных партиях. Если вам не хватит полотен или вы испортите одно из них, найти замену будет трудно.