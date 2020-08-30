Как сэкономить на ремонте: лайфхаки, которые работают

В шоу «Оттак Мастак» на канале НЛО TV рассказали, что нужно учитывать перед началом ремонта и покупкой стройматериалов.

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Многие из них действительно работают, особенно если вы планируете масштабные работы: надо только разобраться и посчитать.

Используйте фосфатированный (чёрный) крепёж

Используйте фосфатированныйкрепёж, а не оцинкованный или кадмированный (блестящий), если головки вы будете закрывать: сэкономите до тысячи рублей, пишет Mport.

Пользуйтесь уценкой

Для подсобных работ покупайте товары в отделах, где лежат обрезки и уценённый товар. Особенно если вам требуются деревянные бруски.

Узнавайте заранее о бесплатных услугах

Узнавайте заранее о бесплатных услугах, которые предоставляют некоторые крупные строительные гипермаркеты. Например, доставка и дизайн интерьера (при покупке от пороговой суммы), распил древесины, колеровка красок, оверлокковролина, мастер-классы по строительству, ремонту и садоводству, помощь при пересадке растений. Также это может быть помощь мастеров-консультантов, которые помогут с расчётами строительных материалов.

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