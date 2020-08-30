30 лет изменяет жене: тайны личной жизни Александра Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не скрывает, что уже три десятилетия изменяет своей супруге, но и не разводится с ней, поскольку не видит в этом необходимости. И хотя формально 65-летняя Галина Лукашенко и является первой леди страны, она крайне редко появляется рядом с главой государства на мероприятиях и нечасто с ним видится даже вне объективов.

В браке с Галиной у белорусского лидера родились двое сыновей – старший Виктор и средний Дмитрий. А вот личность матери младшего и самого популярного наследника Лукашенко – Николая – доподлинно неизвестна. Но следящие за его личной жизнью уверена, что юношу родила бывшая личный врач президента Ирина Абельская. Стоит отметить, что внешне они очень похожи.

Западные СМИ, ссылаясь на данные разведслужб, утверждают, что за время президентства Александр Лукашенко был замечен в связи с десятками женщин. Но доподлинно известно, что с девятью из них он поддерживал длительные отношения.

Так, в 2007 году главу государства сопровождала певица Ирина Дорофеева, которая даже жила в его резиденции. Она посвятила ему проникновенную песню об ангеле, а в настоящее время является депутатом Палаты представителей Белоруссии. Следующими рядом с политиком долгое время видели актрису театра Марту Голубеву и радиоведущую Полину Шубу, которых вскоре сместила студентка из Витебска Кристина Неверо. Также Александр Лукашенко был замечен с Алиной Роскач – финалисткой конкурса «Мисс Беларусь – 2016».

Президент утверждает, что в его службе протокола работает много красивых женщин, которые якобы сами просят находиться рядом с ним на разного рода мероприятиях. Чаще всего этого, по-видимому, добиваются сотрудница службы Дарья Шманай и пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

После ухода Ирины Абельской личным врачом Лукашенко стала Светлана Коношенко. Ее часто видят в компании белорусского лидера на сельскохозяйственных мероприятиях. Во время сбора урожая в Дроздах они с президентом съели одно яблоко на двоих.

Поговаривают, что в настоящее время главной зазнобой Александра Лукашенко является победительница конкурса «Мисс Беларусь – 2018» Мария Василевич. По информации некоторых изданий, он лично готовил девушку к конкурсу «Мисс мира» в Китая. В итоге она попала в пятерку лидеров, а затем, подобно Дорофеевой, стала депутатом.