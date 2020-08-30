Американцу подбросили сейф с запиской «открывший получит содержимое». Открыть его никто не смог

Мэтис попытался самостоятельно открыть сейф, который весит более 200 килограммов, но у него не получилось. Тогда на помощь пришли соседи. По загадочному ящику били кувалдой, пытались расшатать петли, однако результата не было. В итоге сейф с поля, на котором он было изначально оставлен, перевезли домой к Мэтису, пишет Афиша Daily.

Фермер до сих пор не знает, что в сейфе, и, кажется, уже не пытается узнать. «Я считаю, что это должно остаться тайной», — сказал он. В это время люди спорят о том, откуда взялся ящик, что в нем и как его можно взломать.