Вс, 30.08.2020
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Американцу подбросили сейф с запиской «открывший получит содержимое». Открыть его никто не смог

Кодовый замок на двери сейфа. Фото иллюстративное.

ФОТО: http://www.shutterstock.com/

На участок американского фермера из штата Нью-Йорк Кирка Мэтиса кто‑то подкинул огромный железный сейф. Мужчины в этот момент не было в городе, он уезжал по делам. Когда вернулся, нашел необычный «подарок» и прикрепленную к нему записку, на которой было написано: «Открывший получит содержимое».

Мэтис попытался самостоятельно открыть сейф, который весит более 200 килограммов, но у него не получилось. Тогда на помощь пришли соседи. По загадочному ящику били кувалдой, пытались расшатать петли, однако результата не было. В итоге сейф с поля, на котором он было изначально оставлен, перевезли домой к Мэтису, пишет Афиша Daily.

Фермер до сих пор не знает, что в сейфе, и, кажется, уже не пытается узнать. «Я считаю, что это должно остаться тайной», — сказал он. В это время люди спорят о том, откуда взялся ящик, что в нем и как его можно взломать.

«Если открыть его, то все — представление окончится. В наши времена, когда все обеспокоены ситуацией с вирусом и политикой, этот сейф дает людям возможность забыть о проблемах и весело провести время за беседой», — говорит Мэтис. Он планирует передать сейф местному музею.

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