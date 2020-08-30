Не может поверить в его смерть: трогательное признание жены Владимира Андреева

Накануне ушел жизни народный артист СССР Владимир Андреев. За два дня до кончины ему исполнилось 90 лет. В таком возрасте проблемы со здоровьем не удивительны (причина смерти – микроинсульт). Родные знали о плохом самочувствии актера, но трагическое событие все равно застало их врасплох.

Звезда фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Наталья Селезнева была с мужем до последних дней. В беседе с журналистами она призналась: «Не могу в это поверить». Сейчас артистка занимается организацией церемонии прощания и похорон.

Уже известно, что тело Владимира Алексеевича сначала доставят в театр им. Ермолаевой. Прощание запланировано на 2 сентября. После чего на Троекуровском кладбище произойдет процедура захоронения, пишут Дни.