Пригожин обнародовал шокирующее видео с рыдающей Валерией

Многие звезды стали свидетелями красочного торжества наследника Иосифа Пригожина. Поздравить молодоженов решились Стефания и Инна Маликовы, Николай Басков и другие представители российского шоу-бизнеса.

Шикарная невеста Арсения Шульгина блистала в нежном платье, которое подчеркнуло ее округлившийся животик. Среди гостей нашлись и те, кто оценил интересное положение возлюбленной звездного наследника.

Некоторые посчитали, что незапланированная беременность послужила толчком для скорейшей свадьбы. Несмотря на все сплетни и домыслы, поговаривают, что Арсений самостоятельно оплатил все расходы на торжество, пишут Дни.

Поэтому слезы Валерии были весьма оправданы. Счастливая мать не могла сдержать своих эмоций и искреннее радовалась за сына. Иосиф Пригожин, как профессиональный продюсер, запечатлел этот трогательный момент.

В самые важные минуты торжества, когда молодожены давали клятвы друг другу, музыкальный продюсер заснял на видео реакцию Валерии. На кадрах отчетливо видно, как артистка долгое время не могла успокоиться.