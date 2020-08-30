Популярная ведущая привела домой кобеля после развода с мужем

Ирена Понарошку завела кобеля породы алабай. Огромного белого пса она взяла из приюта и дала имя Волк. Животное подобрали люди на пересечении МКАД и Киевского шоссе и отвезли в мытищинский питомник, где его должны были кастрировать. Но произошло чудо. Когда приехавшая туда знаменитость выбрала себе приглянувшегося четвероногого друга, его половые органы оказались невредимыми.

В своем инстаграм-аккаунте звезда телеэфира рассказала, что ветеринары очень удивились, что пес избежал операции. «Мы в тот день кастрировали 11 кобелей, а ваш как-то увернулся», – процитировала Ирена Понарошку медиков.

При этом ведущая призналась, что теперь не знает что делать с собакой. Примечательно, что Ирена Понарошку не ест мяса, однако из своего нового друга делать вегана не собирается. Хотя и от фруктов Волк не отказывается, особенно ему по вкусу сливы.

Напомним, 10 августа в Таганском суде Москвы звездную пару развели. Новость о завершении процесса подтвердил и пресс-секретарь управления. Ирена Понарошку и Александр Глухов были вместе десять лет. У пары подрастают сыновья – девятилетний Серафим и полуторагодовалый Теодор. Казалось, что брак ведущей и диджея гармоничен. Однако осенью 2019 года Александр обнародовал душераздирающий пост, в котором откровенно рассказал о проблемах в семье, пишут Дни.