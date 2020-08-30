«Меня били ногами»: Дмитрий Нагиев страдает от панических атак

Сейчас Дмитрий Нагиев заявил, что до сих пор не может отойти после съемок комедийной картины Петра Буслова «Бумеранг».

Актер уверен, что из-за участия в фильме его преследуют панические атаки. Дмитрий пережил нервный срыв и приливы истерик на съемочной площадке.

«До сих пор не могу восстановиться, у меня эмоциональное истощение. Ночное кладбище сменялось мясокомбинатом, а потом – помойкой, на которой меня били ногами», – иронично заявила телезвезда.

Но всем известно, что в каждой шутке есть доля правды. Возможно, что Нагиев переживает серьезный эмоциональный стресс, который может привести к ухудшению здоровья актера.

Премьера фильма назначена на 1 октября 2020 года. Остается только гадать, удастся ли российским телезрителям посмотреть новое творение Буслова в кинотеатрах.

В комедии Дмитрий играет главную роль. На этот раз артист вынужден быть бизнесменом, владеющим крупной фармацевтической компанией.

Герой Нагиева беспринципный трудоголик, который всячески старается нажиться на горе других. По словам актера, новый образ совершенно противоречит его жизненным принципам.