ГАЛЕРЕЯ ⟩ Ласнамяэский рай: как развлекается народ в последнюю субботу лета на Певческом поле

Корреспондент портала Limon.ee уже побывал на Певческом поле и посмотрел, чем живет фестиваль в этом году. Продают еду, катают на каруселях, развлекают матерными песенками, от которых вздрагивают бабушки и родители, пришедшие на праздник с детьми. Репортер услышал как минимум две русские композиции с матом, при этом нет никакой цензуры на слова п***й и п****ц. Сама сцена в этом году меньше обычного и расположена она не там, где обычно на фестивалях и концертах, а за самой аркой Певческого поля, ближе к Морским воротам и огромному парку аттракционов Tivoli, где специально к празднику открыли дополнительные экстремальные карусели.