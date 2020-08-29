Уже завтра! Дни Ласнамяэ завершатся концертом на берегу озера Паэ

«В воскресенье подойдет к концу наполненная событиями праздничная неделя, посвященная 27-му дню рождения района. В течение девяти дней жители и гости Ласнамяэ смогли полюбоваться поющими фонтанами, принять участие в экскурсии по историческим местам района, послушать концерт или попробовать свои силы в создании мюрала или оформлении «зеленого» моста. За это время мы еще раз убедились, насколько многогранен самый густонаселенный район столицы. Приглашаю вас в воскресенье в парк Паэ, чтобы завершить эту неделю вместе, рядом с другими жителями района и теми, кто, может быть, только начал открывать для себя возможности Ласнамяэ. Завтра прозвучит финальный аккорд Дней Ласнамяэ - всех гостей парка Паэ ожидает необычный по атмосфере концерт под открытым небом при участии известных эстонских артистов», - сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.