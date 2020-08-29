Актеры, журналисты и другие знаменитости выступили в поддержку сестер Хачатурян

В описании к проекту указывается, что при помощи этого видео активисты хотят не просто оправдать девушек, а изменить систему в России, когда самооборона признается преступлением. Речь идет о защите прав.

Мы призываем вас поддержать Марию, Крестину и Ангелину Хачатурян. Мы призываем суд вынести справедливый приговор. Самооборона – не преступление,

– говорится в тексте к видео.

Среди тех, кто высказался много известных людей: певица Юлия Паршута, актер Сергей Епишев, актриса Варвара Шмыкова, журналистка Ирина Шихман, политик Алексей Навальный, журналист Григорий Туманов, кинокритик Антон Долин, участница Pussy Riot и соосновательница «Медиазоны» Надя Толоконникова, журналистка Татьяна Мингалимова, литературовед и главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова и многие другие.

Напомним, в мае 2020 года Следственный Комитет (СК) Российской Федерации отказался переквалифицировать обвинение сестер Хачатурян с убийства на самооборону. СК завершил дополнительное расследование по делу сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказал в переквалификации статьи с убийства на необходимую самооборону.

На переквалификации настаивала Генеральная прокуратура России.

Как известно, в июле 2018 года в многоквартирном доме в Москве убитым был найден 57-летний Михаил Хачатурян. У него было несколько колотых ран в горло и грудь. Вскоре в качестве подозреваемых были арестованы его дочери Крестина (19), Ангелина (18) и Мария (17), которые утверждают, что отец применял к ним насилие – как физическое, так и сексуальное.