Сегодня начинается Коплифест: организаторы подготовили насыщенную программу

Музыкальная программа начнется в 13 часов на открытой сцене Коплифеста на заводе «Пыхьяла», где каждый час на сцену будут выходить новые артисты. На фестивале выступят Black Bread Gone Mad, Nagy Bögö, MandoTrio, EiK, Etnosfäär. Финальный концерт, подготовленный вместе с фестивалем музыки и городской культуры Tallinn Music Week, начнется в 18.00 – на сцену со специальной программой выйдут Meisterjaan x Manna.

«Коплифест объединяет искусство, вкусную еду и отличную музыку – каждый час на сцену будут выходить современные эстонские фолк-артисты», – сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. Он добавил, что участники Коплифеста смогут насладиться искусством, музыкой, изучить интересные исторические уголки Копли, принять участие в мастер-классах и просто насладиться последней летней субботой на свежем воздухе.

Число парковочных мест ограничено. Рекомендуем гостям фестиваля использовать общественный транспорт и электросамокаты.

Программа Коплифеста 2020

Музыкальная программа Коплифеста (во дворе завода «Пыхьяла», Марати, 5)

13.00 - Black Bread Gone Mad

14.00 - Etnosfäär

15.00 - MandoTrio

16.00 - EiK с группой

17.00 - Nagy Bögö

18.00 - Meisterjaan x Manna

Молодежная площадка во дворе молодежного центра (Копли, 98)

В 12 часов под руководством организаций Shokkin Group и Fire Flava начнутся соревнования по уличным танцам из серии HOODie Cyphers.

В 13 часов MTÜ Vabadussport приглашает молодежь на мастер-классы по паркуру и слэклайну.

В 13 часов в Коплиском парке для экстремальных видов спорта начнутся соревнования по езде на самокате под руководством MTÜ Keerdtrepp с финалом в 15.30. Кто не хочет соревноваться, может принять участие в мастер-классе по безопасной езде на самокате с MTÜ Keerdtrepp, который начнется в 12 часов.

Также в течение всего дня интересные игры и творческие мастер-классы проведут Коплиская школа по интересам, Пыхья-Таллиннский скаутский клуб Сатурн и Пыхья-Таллиннский молодёжный центр. В Коплиском парке для экстремальных видов спорта вместе с молодежью будет нарисована новая суперграфика.

Коплиское трамвайное депо

11.00 - 13.00 для гостей открыто трамвайное депо

Выставки Коплифеста

Также на заводе «Пыхьяла» гостей ждет выставка восьми эстонских художников разных поколений «Край Востока(у)?)», выставка «Жемчужины Копли» и выставка керамики студентов Эстонской академии художеств.

Ресторан-клуб Odeon (Копли, 27)

В 19 часов в ресторане-клубе Odeon выступит Альдо Метт, сочетающий электронную музыку с игрой на тальхарпе.

ПыхьяКино

Коплифест завершит кинопоказ французской комедии «Неразлучные» в рамках фестиваля «ПыхьяКино 2020», который начнется в 21 час на заводе «Пыхьяла».