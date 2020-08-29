Роза Сябитова попала в больницу

Об этом сама Роза рассказала подписчикам в социальных сетях, отметив, что сейчас с ней все хорошо. «Добрый день! Со вчерашнего дня я в клинике, надеюсь, что это не COVID-19. Чувствую себя нормально. Буду держать вас в курсе», — заявила 58-летняя Сябитова. Пока непонятно, куда госпитализировали ведущую шоу «Давай поженимся» и что стало причиной ее плохого состояния. Как известно, для того, чтобы подтвердить коронавирус, требуются несколько дней анализов.

Сябитова самоизоляцию провела на даче в Подмосковье, строительство которой закончила недавно — там она не только занималась домом и хозяйственными проблемами, но и вела блог, рассказывая об отношениях мужчин и женщин. Кроме того, звезда телеэкрана работала над новым курсом мастер-классов по психологии и соблазнению — они успешно проходят уже несколько лет.

ФОТО: Instagram

Недавно руководство канала сняли ограничения и вновь начали работу над телепередачей «Давай поженимся!» — правда, многим это далось тяжело. «Речь о том, как снова «влиться» в рабочий ритм после отпуска, так как завтра у меня начинаются съемки. Первое, с чем вы можете столкнуться — депрессия перед выходом: неприятные ощущения в желудке, головные боли, раздражительность, перепады настроения и обострение хронических заболеваний. У меня (тьфу, тьфу, тьфу) этого нет. Но если у вас наблюдается, то вы пытаетесь подсознательно продлить себе отдых», — рассуждала в начале недели Сябитова.