Звезда фильма «Черная пантера» Чедвик Боузман скончался от рака

Коллеги и друзья Чедвика говорят о том, что знали о смертельном недуге актера — но, несмотря на это, он продолжал активную работу в кино и успел сняться в десятках картин.

«С неизмеримой печалью подтверждаем кончину Чедвика Боузмана», — говорится в официальном сообщении семьи. Отмечается, что актер ушел из жизни в своем доме в Лос-Анджелесе. Родные звезды «Черной пантеры» добавили, что рак обнаружили на третьей стадии, которая затем, несмотря на все усилия врачей, перешла в четвертую. Медики могли лишь облегчить боль и страдания знаменитости.

Чедвик Боузман родился в 1977 году в штате Южная Каролина. Окончив школу, поступил в Говардский университет, а сниматься начал в 2003 году. Его первыми ролями стали эпизоды в сериалах «Третья смена» и «Все мои дети». Позже он появился в таких известных проектах как «Закон и порядок», «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк», «Скорая помощь», «Детектив Раш», «Обмани меня» и «Касл».