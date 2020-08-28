Пт, 28.08.2020
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Мэрилин Таймре в белье на загорелой коже показала идеальное тело
Мужчины, вашим девушкам лучше не видеть, на какую красотку вы смотрите!

Блогер Мерилин Таймре под псевдонимом Paljas Porgand.

ФОТО: Erakogu/Instagram

Блогер из Эстонии Мэрилин Таймре, более известная под псевдонимом Paljas Porgand, довольно часто радует своих подписчиков откровенными снимками.

На этот раз красотка взбудоражила фанатов снимком в темно-синем нижнем белье, в котором она позирует в довольно соблазнительной позе.

Мэрилин позирует, оперевшись на кровать, постель которой явно еще не остыла.

В подписи к такому горячему снимку блогер порассуждала о силе мысли:

Всех нас посещают негативные мысли, но ключ в том, чтобы не подавлять или избегать их, а просто наблюдать за ними со стороны сознания и отпускать. Это тяжело, но я это усвоила.

Смотри фото!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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