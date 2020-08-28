Мэрилин Таймре в белье на загорелой коже показала идеальное тело
Блогер из Эстонии Мэрилин Таймре, более известная под псевдонимом Paljas Porgand, довольно часто радует своих подписчиков откровенными снимками.
На этот раз красотка взбудоражила фанатов снимком в темно-синем нижнем белье, в котором она позирует в довольно соблазнительной позе.
Мэрилин позирует, оперевшись на кровать, постель которой явно еще не остыла.
В подписи к такому горячему снимку блогер порассуждала о силе мысли:
Всех нас посещают негативные мысли, но ключ в том, чтобы не подавлять или избегать их, а просто наблюдать за ними со стороны сознания и отпускать. Это тяжело, но я это усвоила.
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