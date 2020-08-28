Тодоренко оказалась в больнице из-за сильных болей

Не так давно стало известно, что телеведущая примет участие в шоу «Ледниковый период». Партнером артистки стал фигурист Роман Костомаров. Пара регулярно занимается, чтобы достойно выступить, однако не все идет гладко.

За те несколько недель, что идут репетиции, Регина Тодоренко успела несколько раз упасть, удариться головой и сместить три позвонка. Напарнику звезды также не повезло – он получил травму спины. Несмотря на ушибы, ребята продолжают активно заниматься.

По словам Романа Костомарова, Регина Тодоренко может взять выходной лишь раз в неделю, а все остальное время ей необходимо выходить на лед. В пятницу утром телеведущая сообщила подписчикам, что отправилась в больницу, чтобы сделать рентген.

Телеведущая переживала, что у нее трещина в ребре, так как ее постоянно мучили боли. К счастью, повреждений врачи не обнаружили, и теперь ведущая «Орла и решки» вернется к занятиям на льду.