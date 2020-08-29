ФОТО И ВИДЕО ⟩ Полные задора молодые рок-звезды из Pale Alison рвутся в бой! Музыка для них уже больше, чем просто жизнь

Pale Alison — эстонская музыкальная группа из Нарвы, созданная в 2019-м году Эвелиной Кооп и Елизаветой Андержановой. Коллектив впервые выступил на фестивале Station Narva 2019, после чего успешно выпустил свой первый сингл Wake Up вместе с клипом. Юные музыканты часто экспериментируют со звучанием и не ограничиваются одним жанром: в их репертуаре можно найти композиции в стиле инди-рока, и песни с отголосками джаза. На данный момент группа занимается записью мини-альбома.

На вопрос о том, как пятеро молодых людей нашли друг друга и решили совместно заниматься творчество, одна из солисток Елизавета Андержанова так отвечает: «Мы с Эвелиной вместе ходим к преподавательнице Алле Якубовой, и там мы занимаемся именно поп-джаз вокалом. На такой поп-джаз ноте сошлись и подумали, почему бы нам не написать песню на Eesti Laul, а для этого нужна была какая-то команда, чтобы сделать аранжировку и записать все это дело. Как-то так получилось, что мы вышли на Андреса, а потом на Арсения. И как-то после записи этой песни мы поняли, что нам в команде работать легче и лучше, и уже начали работать непосредственно вместе».

Репертуар группы, как и, собственно, саму подачу материала, группа стремится разнообразить. В особенности, это касается текстов песен. «На самом деле у нас очень разные песни по настроению и эмоцииям, но, если трактовать в общем смысле, то, наверное, наши песни про становление подростка человеком, его переживания и эмоции: от протеста до депрессии, от легкой радости до меланхолии» — рассказывает вторая солистка Эвелина.

Если говорить о жанрах музыки, которую исполняют Pale Alison, то и здесь четкого определения у ребят нет. «У нас музыка разнообразная. Очень часто нас спрашивают, в каком жанре играем, а мы толком и ответить не можем, потому что жанров много, нам все нравится и хочется себя пробовать по-разному. То же касается и текстов» — добавляет Елизавета ко всему вышесказанному.