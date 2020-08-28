Вы готовы? «Любимка» NILETTO под радужным зонтиком уже летит в Таллинн!

Как писал уже портал Limon, Департамент полиции и погранохраны сделал исключение и разрешил артисту NILETTO и его команде въехать в Эстонию в начале сентября при соблюдении определенных условий для того, чтобы выступить здесь 4 сентября.
Артист и его команда должны будут приехать в Эстонию не позднее 3 сентября, чтобы успеть сдать тест на коронавирус и дождаться результата, а лишь при негативном тесте выступить 4 сентября в концертном холле CatHouse Concert Hall в Таллинне. Артист максимально быстро ворвался в эфиры русских радиостанций России, Эстонии, Латвии и других стран. Песня «Любимка» буквально моментально стала хитом и полюбилась миллионам слушателей по всему миру. Ее и многие другие хиты мы обязательно услышим в Таллинне!
В преддверии своего концертного тура NILETTO подогревает интерес поклонников, публикуя в Insta-Storys видео, приуроченные к концерту. Под радужным зонтиком кружится он в своем клипе с Клавой Кокой и приглашает всех на концерт в Таллинне 4 сентября.
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