Эдгар Гергель: если бы не советские постройки, Нолан никогда в жизни не снял блокбастер в Таллинне

И если бы не советская история Таллинна и уникальные мемориалы и постройки, вряд ли бы всемирно известный американский и британский кинорежиссер обратил внимание на эстонскую столицу. Наличие этих мест, показанных в фильме, является доказательством того, что именно советская архитектура в нашем европейском городе стала решающим фактором в выборе режиссера. Если отказаться от всего советского, мы станем просто обычным, совершенно непримечательным городом, потому что удивить сейчас кого-то небоскребами невозможно. Да, сносить что-либо всегда проще, чем строить. А с креативом в Эстонии вообще в последнее время большая проблема, прямо застой какой-то. Как будто все талантливые специалисты в этой области уехали и оставили на нас Марта Хельме. Почему нельзя просто привести в порядок весь мемориальный комплекс на Маарьямяги, используя современные технологии и сделать из этого настоящий магнит для туристов, тем более после звездного часа обелиска «Негаснущее пламя» в картине Кристофера Нолана.

Так выглядит Горхолл сегодня ФОТО: Лиана Турпакова

Март Хельме своим поступком плюнул в лицо Кристоферу Нолану

Да что уж там Нолану, тысячам людей, для кого данный комплекс является частью истории и культуры. Жаль, у простых смертных нет таких денег, чтобы реставрировать памятники архитектуры, так бы всё уже давно было красиво. А почему я про Нолана, так потому что именно обелиск «Негаснущее пламя» сыграл в фильме второстепенную роль, но роль! Стоящему рядом новенькому Мемориалу жертвам коммунизма в боевике не досталось и такой роли. Для чего тогда вообще всё это было? Кто-то там из политиков в один голос с другим политиком говорил, что после фильма Tenet («Довод») к нам хлынут толпы туристов со всего мира, и да, лишь бы успели, а то с этой пандемией становится даже жутковато, успеют ли они увидеть показанный в фильме Нолана мемориал?! Не снесут ли его раньше? Пусть только Кристофера Нолана сначала предупредят и послушают, что он им скажет.

Историческое значение разрушающегося мемориала Маарьямяги очень широкое, но есть те, в чьих глазах это исключительно символ оккупационного времени. ФОТО: Madis Veltman

Все советские объекты в фильме

Мемориальный комплекс Маарьямяги - не единственное место советской эпохи, где проходили съемки боевика. Наиболее всего интересовала дорога Лаагна-теэ, которую практически полностью закрывали на несколько недель ради съемок фильма. Заметьте, она тоже построена не в наше время, а во времена Советского союза, строительство начало в 70-х годах прошлого века. Конечно же, самые яркие кадры фильма получились, скажу без преувеличения, в таллиннском Горхолле, построенном в период с 1976 по 1980 годы. Это легендарный концертный зал, где советские люди и не только пережили сотни минут радости и веселья! А для картины Нолана это место превратили в украинскую оперу и собрали полный зал людей, жители Таллинна и других городов с радостью пришли сниматься в это историческое место. Кстати, о Горхолле! Очень хочется, чтобы именно он ожил и стал главным концертном залом Прибалтики с потрясающей смотровой площадкой на город и море! Те же самые порты, построенные в советское время, бывшее здание суда на Лийвалайя - им тоже досталась роль в блокбастере Клистофера Нолана. Стоит подчеркнуть, что судьба здания суда уже решена, его снесут и вместе построят новое офисное здание.

Лаагна-теэ, кадр из фильма Tenet ФОТО: Скриншот видео Youtube

Из нового в фильме решили показать только таллиннский трамвай и номер отеля Hilton, и, быть может, маленький кусочек квартала Ротерманна, но я точно не разглядел.

Почему нельзя просто гордиться своим архитектурным наследием и своевременно за ним ухаживать, чтобы не пришлось потом делать выбор между сносом или ремонтом за баснословные деньги?! А после фильма теперь гордится есть чем! И это далеко не новые небоскребы, а наша богатая история, которая навсегда останется у многих в памяти, спасибо и Нолану, что подчеркнул важность наличия данных объектов в Таллинне в том числе и для тысяч жителей Эстонии.