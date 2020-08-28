В Lufthansa Group заявили о новых правилах ношения маски на борту: что изменится

Теперь те пассажиры, которые не могут надевать маску по медицинским показателям, должны будут предоставить медицинскую справку, подтверждающую это, и отрицательный результат теста на COVID-19, сданный не позже, чем за 48 часов до начала полета.

Медицинская справка должна быть напечатана на бланке, предоставленном авиакомпанией. Пассажиры могут скачать документ на сайтах авиакомпаний Lufthansa Group.