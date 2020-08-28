В Lufthansa Group заявили о новых правилах ношения маски на борту: что изменится

С 1 сентября авиакомпании Lufthansa Group введут новые правила ношения маски на борту своих рейсов, сообщает Сегодня со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Теперь те пассажиры, которые не могут надевать маску по медицинским показателям, должны будут предоставить медицинскую справку, подтверждающую это, и отрицательный результат теста на COVID-19, сданный не позже, чем за 48 часов до начала полета.
Медицинская справка должна быть напечатана на бланке, предоставленном авиакомпанией. Пассажиры могут скачать документ на сайтах авиакомпаний Lufthansa Group.
Это решение было принято, чтобы обеспечить максимальную безопасность путешествующих во время полетов – для уменьшения возможности заразиться коронавирусом. Также, по правилам Lufthansa, не надевать маску в самолете могут дети до шести лет.