«Умирают до сих пор»: пульмонолог рассказал, чем опасен диагноз Билана

По словам специалиста, к лечению пневмонии нужно подходить с полной ответственностью: это опасный диагноз, который легко запустить. Работать же во время выздоровления не рекомендуется.

«Заниматься любой деятельностью при пневмонии совершенно неправильно, потому что это крайне серьезная болезнь даже вне ковида. К сожалению, от нее умирают до сих пор. Тем не менее чаще всего перенесенная пневмония никак не мешает дожить до глубокой старости, при условии, что болезнь была вовремя диагностирована, а лечение и восстановление проведены грамотно», — заявил Пальман.

Однако предположить, через сколько Билан придет в норму, собеседник издания не смог. По его словам, нельзя давать прогнозы, не зная историю болезни пациента. Хотя в советские годы считалось, что средний период восстановления — три недели.

Также Пальман отметил, что во время лечения ни в коем случае нельзя петь, но голос от пневмонии обычно не страдает, пишет Пятый канал.

Ранее Дима Билан рассказал в прямом эфире на своей странице в Instagram, что находится в больнице с воспалением легких. По словам музыканта, он работает на износ и в моральном, и в физическом плане. И особенности профессии артиста обязывают его это скрывать, так что для поклонников Билана он полностью здоров и находится в отличной форме. Воспаление же легких он подхватил после неудачной прогулки на катере в Ялте. Он неделю занимался самолечением, однако такой способ ни к чему не привел, и музыкант обратился к специалистам.

«Для тех, кто абсолютно тупой, — очень много остается за кулисами. В данный момент я в больнице. Я что, ною? Вы знаете, сколько раз я не показывал, что я в больнице? Знаете, сколько раз я стоял с ангиной на концерте?» — заявил певец.