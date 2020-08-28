Андрейченко простилась с жизнью после встречи с безумной фанаткой

24 года назад Наталья Андрейченко не на шутку испугалась за свою жизнь. На одном из светских мероприятий к актрисе подошла незнакомка, которая представилась поклонницей. Женщина крепко обняла любимую артистку. Наталья внезапно почувствовала боль в сердце, сообщают «Дни».

Актриса приняла решение немедленно уехать с вечеринки. Дома у Андрейченко повысилась температура тела до 41 градуса, однако гриппа не было. Из-за сильного недомогания Наталья поддалась истерике.

Она поняла, что необходимо на время прервать связь с внешним миром, иначе смерти не избежать. «Я начала медленно умирать», – отметила актриса во время недавнего общения с журналистами.