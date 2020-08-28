Юлия Волкова сделала аборт четыре месяца назад

Певица всегда хотела иметь полноценную семью, но судьба распорядилась иначе: Юлия растит двоих детей одна, стараясь делать все, чтобы сын и дочь ни в чем не нуждались. Рожать вне брака звезда больше не желает.
Несколько месяцев назад Волкова познакомилась с мужчиной, с которым закрутила бурный роман. Но эти отношения не выдержали проверки карантином из-за коронавируса, пишет StarHit.
Бойфренд Юлии остался дома, в Америке, она — в России. Поначалу было виртуальное общение, множество звонков, но постепенно все сошло на нет. А потом звезда поняла, что ждет ребенка.
«Я приняла решение: рожать третьего ребенка только для себя — неправильно. Хотела полноценную семью. Теперь только так. Мужчина оказался к этому не готов. Мне до сих пор от этого тяжело. Когда мужчина хочет семью, детей, он никогда не позволит женщине сделать аборт. Уже прошло четыре месяца, я успокоилась и остыла», — поделилась Волкова.
35-летняя певица верит, что у нее еще все впереди, поэтому так важно оставаться в форме. «Максимум, я сделала себе грудь. Это было 10 лет назад. Что касается лица, то я хожу к косметологам, делаю биоревитализацию, ботокс, губы. Люблю экспериментировать со своей внешностью», — поделилась Юлия.
А недавно Волковой пришлось перенести сложнейшую операцию на челюсти, которая была сломана в трех местах. Столь страшным образом Юлю изувечил один из экс-бойфрендов.
«Этот человек до сих пор преследует цель, чтобы меня не было в живых. Пока я жива, он спокойно жить не будет. Больная любовь, когда человек любит как маньяк. Он может любить и убить», — откровенничает звезда.