Юлия Волкова сделала аборт четыре месяца назад

Несколько месяцев назад Волкова познакомилась с мужчиной, с которым закрутила бурный роман. Но эти отношения не выдержали проверки карантином из-за коронавируса, пишет StarHit.

Бойфренд Юлии остался дома, в Америке, она — в России. Поначалу было виртуальное общение, множество звонков, но постепенно все сошло на нет. А потом звезда поняла, что ждет ребенка.

«Я приняла решение: рожать третьего ребенка только для себя — неправильно. Хотела полноценную семью. Теперь только так. Мужчина оказался к этому не готов. Мне до сих пор от этого тяжело. Когда мужчина хочет семью, детей, он никогда не позволит женщине сделать аборт. Уже прошло четыре месяца, я успокоилась и остыла», — поделилась Волкова.

35-летняя певица верит, что у нее еще все впереди, поэтому так важно оставаться в форме. «Максимум, я сделала себе грудь. Это было 10 лет назад. Что касается лица, то я хожу к косметологам, делаю биоревитализацию, ботокс, губы. Люблю экспериментировать со своей внешностью», — поделилась Юлия.

А недавно Волковой пришлось перенести сложнейшую операцию на челюсти, которая была сломана в трех местах. Столь страшным образом Юлю изувечил один из экс-бойфрендов.