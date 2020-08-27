Назван лучший ресторан Таллинна, где ваша собака почувствует себя настоящей королевой

Будем точными: в этом ресторане будут себя прекрасно чувствовать не только собаки, но и их хозяева. Всего было проверено 300 ресторанов и кафе по всей стране, удалось выявить лучшее заведение для собак. Владельцам этого самого дружелюбного для собак места общепита торжественно вручили награду - золотую лапу.
Первое место занял ресторан Levier в квартале Ротерманна, у хозяйки которого есть тоже две собачки - Nööp и Nublu. Несмотря на то, что в Таллинне с трудом можно найти места, куда так спокойно впускают с животными, конкуренция была очень жесткой. 300 ресторанов по всей стране боролись за этот титул.
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