Назван лучший ресторан Таллинна, где ваша собака почувствует себя настоящей королевой

Первое место занял ресторан Levier в квартале Ротерманна, у хозяйки которого есть тоже две собачки - Nööp и Nublu. Несмотря на то, что в Таллинне с трудом можно найти места, куда так спокойно впускают с животными, конкуренция была очень жесткой. 300 ресторанов по всей стране боролись за этот титул.