Чт, 27.08.2020
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СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР! ⟩ Гонщик из Эстонии развил скорость 402 км/ч и стал рекордсменом (ВИДЕО)

Команда GTR.

ФОТО: Скриншот видео Youtube

15 августа на аэродроме в Хаапсалу в 20-й раз прошел чемпионат по гонкам One Mile Challenge.

Во время соревнования пилот Александр Ляхх на своем автомобиле Nissan Skyline разогнался до 402 км/ч, тем самым установив новый рекорд Прибалтики.

Александр учавствует в гонках в многих странах мира уже около 10 лет в составе команды GTR. Пять лет назад его команда побила собственный рекорд скорости, развив ее до 350 км/ч, что было хорошим результатом, но недостаточным.

Этот потолок мы пытались пробить пять лет,

- сказал он.

Подготовка к соревнованиям длится весь год, а по мере приближения дня Х команда переходит к более интенсивным тренировкам.

Смотри видео!

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