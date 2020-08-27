СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР! ⟩ Гонщик из Эстонии развил скорость 402 км/ч и стал рекордсменом (ВИДЕО)

Во время соревнования пилот Александр Ляхх на своем автомобиле Nissan Skyline разогнался до 402 км/ч, тем самым установив новый рекорд Прибалтики.
Александр учавствует в гонках в многих странах мира уже около 10 лет в составе команды GTR. Пять лет назад его команда побила собственный рекорд скорости, развив ее до 350 км/ч, что было хорошим результатом, но недостаточным.
Этот потолок мы пытались пробить пять лет,
- сказал он.
Подготовка к соревнованиям длится весь год, а по мере приближения дня Х команда переходит к более интенсивным тренировкам.
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