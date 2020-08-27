Эвелин Ильвес пакует чемоданы, но обещает вернуться

«В этом году всё по-другому. Путешествия по миру этой осенью тоже будут маловероятными, и, быть может, случится чудо и наши жители, наконец, поймут, что на эстонских островах так же приятно, как и на Средиземноморье», - рассказывает Ильвес, пишет портал Uudised.tv3.ee со ссылкой на блог Эвелин Ильвес Toidutare .

«Я в этом году 31 августа должна буду собрать чемодан на Хийумаа, чтобы с сентября продолжить работу в центральной больнице Таллинна, но в выходные дни обязательно буду возвращаться на острова. Опыт прошлых лет говорит, что контраст между осенней столицей и милым ангельским островом такой же больше, как разница между Таллинном и каким-нибудь греческим островом. Кто не верит, обязательно попробуйте. Бабье лето на Хийумаа с радостью возьмет вас в свои теплые объятия. Я уже чувствую, что частичка меня обязательно останется здесь и это так хорошо».