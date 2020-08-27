Новые музеи и другие интересные места в Эстонии

Каждый год в Эстонии открываются новые музеи, галереи и познавательные центры. Всего в Эстонии более 250 таких мест, и их число постоянно растет. Рассказываем о самых интересных направлениях, на которые точно стоит обратить внимание, пишет Visitestonia.
Уже открыто
Нарвский замок
Главная историческая достопримечательность Нарвы открылась 18 июня 2020 года после долгой реставрации. Как и прежде, в музее проводятся исторические и современные выставки, а интерактивных экспонатов стало гораздо больше. Постоянная экспозиция замка полностью обновлена.
Развлекательный центр Tuuletorn
Развлекательный центр для всей семьи Tuuletorn открылся на острове Хийумаа в июне 2020 года. Сюда можно приехать всей семьей, чтобы знакомиться с удивительной историей и природой острова с помощью интерактивных экспонатов, анимации и игр. Целый этаж отведен активным играм для детей, которые смогут лазать и пробовать свои силы в игровой зоне. Также в центре есть самый высокий в странах Балтии 20-метровый скалодром внутри помещения с 11 разными путями.
Монастырь Падизе
Монастырь Падизе вновь открылся в мае 2020 года после масштабной реставрации.
Монастырь был построен в XIV веке монахами цистерцианского ордена, причем в общей сложности строительство заняло более двухсот лет. Из средневекового убранства монстыря сохранился старейший в Эстонии церковный колокол XIV века, а также Группа Голгофы, которая экспонируется в церкви Нигулисте. Благодаря хорошей акустике и особенной атмосфере, в церковном зале монастыря Падизе регулярно проводят концерты.
Автогород в Вырумаа
В Вырумаа повяится уникальный городок с внутренним движением, где работают светофоры и сияют огни большого города. Здесь учатся и следуют правилам дорожного движения. В центре есть кафе, кино под открытым небом, дискотеку, спортзал и многое другое, что должно быть в современном городе. В Автогороде также есть гоночная полоса и учебная площадка для езды на велосипеде, где в будущем можно будет сдавать экзамены на велосипедные права.
Музей Калевипоэга
Музей Калевипоэга находится в деревне Кяэпа в Йыгевамаа и расположен в бывшем здании школы Сааре, построенном в 1929 году. В музее Калевипоэга имеется 11 тематических комнат. При желании во время посещения музея вы можете воспользоваться услугами гида, чтобы поближе познакомиться с эпосом. Кстати, считается, что именно в реке Кяэпа находится меч Калевипоэга.
Скоро откроется
Семейные аттракционы и интерактивный центр досуга WOW
WOW центр откроет свои двери в октябре 2020 года. Ключевое слово этого центра – «иллюзия», а иллюзии создают занимательные экспонаты. Например, здесь можно ходить под дождем, не промокая, карабкаться в пустоте или находиться под водой. В зале планетария есть 4D-кинотеатр, можно организовывать семинары, концерты и специальные программы, рассчитанные максимум на 60 человек.
Другие новые места
Толстая Маргарита
Эстонский морской музей располагается в старинной башне XVI века, которую называют Толстая Маргарита. Музей открылся после реконструкции в ноябре 2019 года — уже с новыми экспонатами и развлечениями. В частности, обещают показать 18-метровое ганзейское судно, обнаруженное в 2015 году.
Центр впечатлений Thule Koda
Цель центра альтернативной истории – рассказать об особенной роли острова Сааремаа в Европе, мире и всей вселенной. В центре проводятся мероприятия, выставки и интерактивные проекты: например, мастерская кино или фильмы 360º. Подходит для детей любого возраста и их родителей!
Эстонский дорожный музей
Новая часть музея, открывшаяся в июле 2019 года, включает образовательный центр и выставку автомобилей. Эстонский дорожный музей расположен на исторической почтовой станции Варбузе.
Fotografiska
Культовый центр фотографии Fotografiska, основанный в Стокгольме, открыл филиал в Таллине. В новом уютном музее в Теллискиви можно не только посетить выставки, но также купить сувениры в музее, послушать музыку и отдохнуть в кафе или ресторане. Также в Fotografiska регулярно проводятся интересные мероприятия.
Фабрика изобретений PROTO
Представьте себе, что Вы управляете самым первым в мире автомобилем, поездом или воздушным шаром – или прогуливаетесь по дну океана... Теперь это возможно! Только здесь, на бывшем секретном заводе подводных лодок, Вы можете увидеть прототипы удивительных изобретений, которые с помощью новейших технологий прямо на Ваших глазах становятся реальными. Вам хочется творить, изобретать, летать, учиться или делать что-то своими руками? Тогда Вам точно в PROTO, где Вас ждут фантастические впечатления, сколько бы лет Вам ни было!
Центр искусства Kai
В том же месте, портовом городке Ноблесснера, открылся Центр искусства Kai. В нем можно посмотреть выставки мирового класса, посидеть в ресторане, посмотреть кино или поучаствовать в образовательной программе. Каждый год в центре будут устраивать четыре основных выставки.
Hациональный парк Алутагузе
Самый новый эстонский национальный парк Алутагузе занимает 43 000 гектаров в северо-восточной Эстонии. Парк создан для охраны болот, леса, прибрежного ландшафта и уникальной традиционной культуры региона. Здесь находится самый длинный в стране песчаный пляж, дюны на северном побережье Чудского озера, самая полноводная в Эстонии река Нарова и самая большая концентрация озер.
Центр Арво Пярта
Центр Арво Пярта, открытый в октябре 2018 года в Лауласмаа, стал новым домом для личного архива композитора и источником вдохновения для всех, кто интересуется его творчеством. Здание из стекла, дерева и бетона, уникальная архитектура которого вдохновлена красотой музыки композитора, вступает в диалог с музыкой и природой и замечательно вписывается в местный колорит.
Колесо обозрения SkyWheel of Tallinn
Колесо обозрения на крыше торгового центра T1 – смелый проект, навсегда изменивший панораму города. Это уникальный для Европы аттракцион, который поднимет вас на высоту 120 метров и позволит взглянуть на Таллин под другим углом. Все гондолы крытые и защищены от непогоды, а в каждую помещается до 6 человек. Прокатиться на колесе можно с инвалидным креслом или детской коляской.