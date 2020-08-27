Новые музеи и другие интересные места в Эстонии

Уже открыто

Нарвский замок

Главная историческая достопримечательность Нарвы открылась 18 июня 2020 года после долгой реставрации. Как и прежде, в музее проводятся исторические и современные выставки, а интерактивных экспонатов стало гораздо больше. Постоянная экспозиция замка полностью обновлена.

Нарвский замок. ФОТО: Shutterstock

Развлекательный центр Tuuletorn

Развлекательный центр для всей семьи Tuuletorn открылся на острове Хийумаа в июне 2020 года. Сюда можно приехать всей семьей, чтобы знакомиться с удивительной историей и природой острова с помощью интерактивных экспонатов, анимации и игр. Целый этаж отведен активным играм для детей, которые смогут лазать и пробовать свои силы в игровой зоне. Также в центре есть самый высокий в странах Балтии 20-метровый скалодром внутри помещения с 11 разными путями.

Развлекательный ценрт Tuuletorn. ФОТО: www.visitestonia.com

Монастырь Падизе

Монастырь Падизе вновь открылся в мае 2020 года после масштабной реставрации.

Монастырь был построен в XIV веке монахами цистерцианского ордена, причем в общей сложности строительство заняло более двухсот лет. Из средневекового убранства монстыря сохранился старейший в Эстонии церковный колокол XIV века, а также Группа Голгофы, которая экспонируется в церкви Нигулисте. Благодаря хорошей акустике и особенной атмосфере, в церковном зале монастыря Падизе регулярно проводят концерты.

Монастырь Падизе. ФОТО: Reio Avaste

Автогород в Вырумаа

В Вырумаа повяится уникальный городок с внутренним движением, где работают светофоры и сияют огни большого города. Здесь учатся и следуют правилам дорожного движения. В центре есть кафе, кино под открытым небом, дискотеку, спортзал и многое другое, что должно быть в современном городе. В Автогороде также есть гоночная полоса и учебная площадка для езды на велосипеде, где в будущем можно будет сдавать экзамены на велосипедные права.

Автогород в Вырумаа. ФОТО: www.visitestonia.com

Музей Калевипоэга

Музей Калевипоэга находится в деревне Кяэпа в Йыгевамаа и расположен в бывшем здании школы Сааре, построенном в 1929 году. В музее Калевипоэга имеется 11 тематических комнат. При желании во время посещения музея вы можете воспользоваться услугами гида, чтобы поближе познакомиться с эпосом. Кстати, считается, что именно в реке Кяэпа находится меч Калевипоэга.

Скоро откроется

Семейные аттракционы и интерактивный центр досуга WOW

WOW центр откроет свои двери в октябре 2020 года. Ключевое слово этого центра – «иллюзия», а иллюзии создают занимательные экспонаты. Например, здесь можно ходить под дождем, не промокая, карабкаться в пустоте или находиться под водой. В зале планетария есть 4D-кинотеатр, можно организовывать семинары, концерты и специальные программы, рассчитанные максимум на 60 человек.

Другие новые места

Толстая Маргарита

Эстонский морской музей располагается в старинной башне XVI века, которую называют Толстая Маргарита. Музей открылся после реконструкции в ноябре 2019 года — уже с новыми экспонатами и развлечениями. В частности, обещают показать 18-метровое ганзейское судно, обнаруженное в 2015 году.

Толстая Маргарита. ФОТО: Shutterstock

Центр впечатлений Thule Koda