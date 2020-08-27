42-летняя Любовь Толкалина снялась без купальника, и такие фото не рискнет показать мужу ни одна жена

42-летняя звезда «Антикиллера» и «Побега» продолжает радовать подписчиков жаркими снимками с отдыха в Крыму. На этот раз в Instagram появилась серия кадров, где актриса решила предстать и вовсе без купальника.

Любовь Толкалина позировала, лёжа в воде и прикрыв обнажённое тело прозрачной тканью, которая изящно очерчивала бюст артистки. Как призналась актриса в комментариях, она просто натянула повыше юбку.

Некоторых подписчиков смутил такой напор любимицы, и избыток откровенных фото в аккаунте они не оценили. Юзеры решили, что актриса всеми способами пытается привлечь к себе внимание. Но у многих критика вызвала недоумение, ведь Любовь Толкалина остаётся в отличной форме и прекрасно выглядит, поэтому нет смысла скрывать свою внешность. Звезда предвидела, что ей не избежать негативных отзывов, и в подписи предложила провести «конкурс на самое забористое хамство».