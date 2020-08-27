Бывшая работница McDonalds раскрыла секрет, как получить самый свежий бургер

Американка Десси Джозеф ведёт свой TikTok-блог уже не первый месяц. В нём девушка рассказывает, какие секреты она узнала во время работы в разных общепитах. За свой продолжительный опыт она успела узнать всю подноготную компаний «Баскин Роббинс», Pizza Hut, магазинов 7-Eleven, ну и, конечно, «Макдоналдса». Недавно девушка рассказала, как сделать так, чтобы в вашем заказе были только свежеприготовленные блюда.

Всего есть несколько правил, чтобы питаться только свежей едой. По словам Десси, на обед в McDonalds лучше не приходить, потому что именно в эти часы сотрудники заготавливают большую часть популярных позиций из меню, вроде картошки фри и гамбургеров.

«К обеду мы заготавливаем большое количество популярных позиций из меню. Всю еду перед подачей разогревают, так что почувствовать, что это старьё, сложно», - говорит Джесси.