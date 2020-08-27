Костенко отсудила у Тарасова алименты на двух дочерей

При этом Дмитрий и Анастасия счастливы в браке и не собираются разводиться. Но дело здесь вовсе не в личных взаимоотношениях. Костенко была вынуждена подать на алименты из-за того, что Дмитрий отдает бывшей супруге Оксане Пономаренко четверть своих доходов и еще 104 000 рублей (около 1200 евро) сверху.

Несколько лет Тарасов безуспешно пытался снизить алименты на старшую дочь Ангелину от первого брака, но безуспешно — суды не удовлетворяли его иски. В итоге Костенко решила тоже подать на алименты, чтобы Дмитрий платил старшей дочери гораздо более скромные суммы.

Теперь футболист снова намерен подать в суд, чтобы сократить алименты Ангелине, с которой он практически не общается и день рождения которой он даже проигнорировал в июне. Поклонники критикуют отношение Тарасова к дочери, а Костенко предрекают участь его бывшей супруги.