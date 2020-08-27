Чт, 27.08.2020
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Привет, Советский Союз! Жители Сааремаа массово пересели на «Москвичи»

Если не знать, то можно подумать, что на Сааремаа все только на «Москвичах» и ездят, но дело здесь даже не в этом. На днях на территории Курессаареского замка состоялся слет клуба любителей «Москвичей». Это лучшее время и место для ностальгии! 

Председатель Эстонского клуба любителей «Москвичей» Аллан Куузик сказал, что первый слет состоялся в 2009 году, тогда всё началось на Сааремаа, теперь они устроили встречу здесь во второй раз. Всего на территории замка разместилось более 80 ярких автомобилей этой марки. Любители приводят свои машины в порядок, перекрашивают их и следят, как за женой или ребенком. Меняют моторы и даже салон. 

Смотрите видеорепортаж!

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