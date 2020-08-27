Привет, Советский Союз! Жители Сааремаа массово пересели на «Москвичи»

Председатель Эстонского клуба любителей «Москвичей» Аллан Куузик сказал, что первый слет состоялся в 2009 году, тогда всё началось на Сааремаа, теперь они устроили встречу здесь во второй раз. Всего на территории замка разместилось более 80 ярких автомобилей этой марки. Любители приводят свои машины в порядок, перекрашивают их и следят, как за женой или ребенком. Меняют моторы и даже салон.