Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями

О своей беременности Перри сообщила довольно необычным образом — в марте она выпустила видеоклип на песню Never Worn White, в котором показала округлившийся живот. Чуть позже влюбленные рассекретили и пол будущего ребенка — Кэти опубликовала в Инстаграме фото Орландо с розовым кремом на лице и написала, что у них будет девочка. Как рассказал инсайдер, от новости, что у них родится дочь, пара пришла в восторг.