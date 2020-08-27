Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями

35-летняя Кэти Перри и ее 43-летний жених Орландо Блум стали родителями — у пары родилась дочь, которую они назвали Дейзи Дав. Радостной новостью пара поделилась в Инстаграме UNICEF, послами которой они оба являются.
Они опубликовали фото, на котором показали крохотную ручку малышки, и рассказали о своих эмоциях.
«Мы парим с любовью и поражаемся безопасному и здоровому рождению нашей дочери», — говорится в их сообщении.
О своей беременности Перри сообщила довольно необычным образом — в марте она выпустила видеоклип на песню Never Worn White, в котором показала округлившийся живот. Чуть позже влюбленные рассекретили и пол будущего ребенка — Кэти опубликовала в Инстаграме фото Орландо с розовым кремом на лице и написала, что у них будет девочка. Как рассказал инсайдер, от новости, что у них родится дочь, пара пришла в восторг.
Влюбленные, которые вместе уже четыре года, этим летом собирались пожениться, однако из-за пандемии коронавируса свадьбу пришлось отложить. Эпидемия, распространившаяся по миру, сильно повлияла на психоэмоциональное состояние Перри. Она признавалась, что боролась с депрессией и часто плакала, пишет spletnik.ru.