«Она ушла в полный астрал»: куда пропала МакSим

Ее представитель Маргарита Соколова сообщила в марте, что артистка была вынуждена пройти лечение, так как ее мучили головные боли. Они были последствием ДТП, произошедшего в 2019 году, пишет «Стархит».
В марте певицу выписали. «Чувствует себя гораздо лучше, но продолжает наблюдаться амбулаторно: проходит восстановительную терапию, ездит на процедуры. Ей по-прежнему прописан полный релакс, минимальные физические нагрузки. Поэтому Марина много гуляет на свежем воздухе, бегает, делает массажи», — говорила директор певицы.
Но к выступлениям и записи новых песен МакSим так и не вернулась, хотя должна была это сделать в августе. В «Вечернем шоу Аллы Довлатовой» радиоведущая рассказала, что не может связаться с певицей. «Три месяца не могу до нее дозвониться. А мы с ней всегда дружили», — заявила Довлатова.
Дмитрий Губерниев, который был гостем в студии Довлатовой, заявил, что ему творчество МакSим не очень нравится. По его словам, он никогда не стал бы комментировать мероприятие с участием певицы. «Видимо, она ушла в полный астрал», — добавил Дмитрий.
Комментируя некоторые композиции, которые ставили в эфире радио, Губерниев не оставил без внимания песни Сергея Лазарева. «Мне кажется, что Сергей иногда боится женского напора. Потому что у него очень много поклонниц. Да и мужского напора боится. Его творчество и мужчинам нравится. А вот кого он точно не боится, так это соперников на «Евровидении». А еще я рад, что он всегда берет трубки, когда надо пожелать удачи нашим спортсменам перед важными стартами. Вопросов к нему нет», — отметил Дмитрий.