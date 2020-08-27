«Она ушла в полный астрал»: куда пропала МакSим

В марте певицу выписали. «Чувствует себя гораздо лучше, но продолжает наблюдаться амбулаторно: проходит восстановительную терапию, ездит на процедуры. Ей по-прежнему прописан полный релакс, минимальные физические нагрузки. Поэтому Марина много гуляет на свежем воздухе, бегает, делает массажи», — говорила директор певицы.

Но к выступлениям и записи новых песен МакSим так и не вернулась, хотя должна была это сделать в августе. В «Вечернем шоу Аллы Довлатовой» радиоведущая рассказала, что не может связаться с певицей. «Три месяца не могу до нее дозвониться. А мы с ней всегда дружили», — заявила Довлатова.

Дмитрий Губерниев, который был гостем в студии Довлатовой, заявил, что ему творчество МакSим не очень нравится. По его словам, он никогда не стал бы комментировать мероприятие с участием певицы. «Видимо, она ушла в полный астрал», — добавил Дмитрий.