Настя Ивлеева: «В какую «Решку» Тодоренко возвращается, без понятия»

Шоу «Орел и решка» прославило многих нынешних звезд, но лучше всего сложилась карьера у Анастасии Ивлеевой и Регины Тодоренко. Уже давно ходят слухи, что телеведущие конфликтуют друг с другом, но сами они никогда не подтверждали сплетен.

На днях все узнали, что Ивлеева будет сниматься в новом сезоне именно с Тодоренко. Вскоре выяснилось, что это неправда: напарницей Анастасии стала ее лучшая подруга Юлия Коваль. А вот о возвращении Регины в проект «Орел и решка» Ивлеева до сих пор ничего не знает. «Не знаю насчет Тодоренко. К «Решке» украинской компании Teen Spirit она не имеет никакого отношения. С нами она не катается. В какую «Решку» она там возвращается, вообще без понятия», — заявила Анастасия.

При этом сама Регина заявляла, что снялась в специальном сезоне, посвященном путешествиям по России. Ведущая очень гордилась этой работой, хотя ради нее ей и пришлось разлучиться с маленьким сыном. Многие фанаты были уверены, что Тодоренко вернулась в шоу «Орел и решка», чтобы реанимировать свою карьеру после скандальных высказываний о домашнем насилии.