НЕ КУРИТЬ, В ОБУВИ НЕ ХОДИТЬ ⟩ На открытии жилого комплекса Kalevi Panorama гости фанатели от песен nublu. Давайте ахнем от цен на квартиры

Подход к домам, конечно же, украшает скульптура «Калевипоэг возвращается домой» работы Тауно Кангро.

ФОТО: Лиана Турпакова

Все в этом мире, в том числе и грандиозные строительные проекты, начинаются с любви. Россиянин Юрий Петров из ФСК «Лидер» влюбился в жительницу Таллинна, женился, переехал сюда и продолжил привычную деятельность на новой территории.

Представитель застройщика Юрий Петров ФОТО: Tairo Lutter

Веселой и многолюдной вечеринкой отметили открытие жилого комплекса, пригласив спеть исполнителя номер 1 в Эстонии - nublu.

Рэпер nublu ФОТО: Лиана Турпакова

Все три дома огорожены, имеется детская площадка, подземная парковка и удобные подходы к подъездам. Часть квартир уже заселена, а в некоторых, правда, их мало, еще активно идут строительные работы, то есть кроме стен и распланированных комнат ничего нет. Для пришедших на праздник вип-гостей были открыты несколько демонстрационных апартаментов, обставленных примерно так, как они могут быть обставлены. Все скромно, со вкусом, стильно, лаконично, модно, элегантно, функционально.

ФОТО: Лиана Турпакова

В кондоминимуме строго-настрого запрещено курить и почему-то ходить в обуви по паркету.

ФОТО: Лиана Турпакова

ФОТО: Лиана Турпакова

Как будут вычислять нарушителей и что может случиться с паркетом в таком случае - история умалчивает. Возможно, это предупреждение для строителей.

Все три дома - умные. И жилец может программировать и регулировать температуру в своей квартире, вентиляцию, отопление, вызывать лифт прямо из коридора и управлять квартирой прямо с мобильного телефона. Кстати, с лифтами - засада. Они закрываются, даже если человек не успел выйти или зайти. Фотоэлементы не срабатывают или их просто нет - на вытянутую ногу или руку не реагируют. Мы с коллегой дважды не успели уложиться в заготовленное лифтом время для выхода и оба раза закатились на подземную парковку.

ФОТО: Лиана Турпакова

Комнаты довольно миниатюрные, как нынче и принято. Например, спальня предназначена исключительно для сна. Пришел - повалился на кровать - заснул - проснулся - вышел из спальни. Места для хранения одежды, даже хотя бы комода, прикроватных тумбочек я в такой спальне не нашла.

ФОТО: Лиана Турпакова

Такие квартиры идеальны для одиноких людей, наезжающих раз в месяц к нам по работе заморских граждан или для сдачи в аренду.

Первые покупатели, забронировавшие жилье еще на этапе первоначального строительства, выиграли в цене. С весны, несмотря на коронавирус, стоимость апартаментов повысилась. И на сегодняшний день цены такие: 3-комнатная квартира площадью 93,7 квадратных метров на первом этаже без обстановки обойдется в 203 490 евро. 2-комнатная на пятом (48,1 квадратных метров) - 168 750 евро. Самая дорогая квартира из пяти комнат площадью 143,8 квадратов стоит 586 467 евро. Это пенхтаус на 13-14 этажах. Средняя стоимость квартир составляет 140 000 - 240 000 евро.

ФОТО: Лиана Турпакова

Основная проблема местоположения - логистика. Если допустить, что все три дома заселят местные, которые каждое утро будут выезжать на работу, отвозить детей в школу, то близлежащие улицы - Юхкентали и Фильтри встанут в огромные пробки.

ФОТО: Лиана Турпакова

Большой плюс - восхитительный вид на город, который открывается даже с пятого этажа, не говоря уже о верхних.