Шесть способов быстро почистить микроволновку

Этот способ подходит для удаления легких загрязнений.

Что нужно: вода; миска, пригодная для микроволновки; губка, тряпочка или бумажное полотенце.

Как делать

Налейте воду в посуду и поставьте в микроволновку. Включите печь на максимальную мощность на 10–15 минут, а после не открывайте дверцу ещё несколько минут. Достаньте миску и удалите из микроволновки грязь.

Как почистить микроволновку лимонной кислотой

Метод справляется со средними и сильными загрязнениями.

Что нужно: миска, пригодная для микроволновки; 2 стакана воды; 1–2 столовые ложки лимонной кислоты; губка, тряпочка или бумажное полотенце.

Как делать

Налейте в миску воду, всыпьте лимонную кислоту и перемешайте. Поставьте в микроволновку и включите её на полную мощность на 10 минут. Ещё через пару минут откройте дверцу, достаньте миску и протрите прибор изнутри.

Как почистить микроволновку лимоном

Цитрус поможет избавиться не только от средних загрязнений, но ещё и от неприятного запаха.

Что нужно: миска, пригодная для микроволновки; 1–2 стакана воды; 1 лимон; губка, тряпочка или бумажное полотенце.

Как делать

Налейте в миску воду и разведите в ней сок целого лимона. Остатки фрукта разрежьте и тоже положите в ёмкость. Нагревайте всё в микроволновке на полной мощности 10–15 минут. Оставьте миску внутри на 5 минут, затем протрите печь.

Как почистить микроволновку уксусом

Он способен удалить стойкий налёт, в том числе жировой.

Что нужно: 3 столовые ложки столового уксуса; миска, пригодная для микроволновки; 1–1½ стакана воды; губка, тряпочка или бумажное полотенце.

Как делать

Перед чисткой лучше распахнуть форточку, чтобы не задохнуться от испарений уксуса.

Влейте уксус в миску с водой. Если загрязнения очень сильные, можно смешать жидкости в пропорции 1 : 1, например ½ стакана воды и ½ стакана уксуса. Нагревайте раствор в микроволновке 5–10 минут на максимальной мощности.

Подождите минут 10, прежде чем открывать дверцу. После такой уксусной бани грязь достаточно будет убрать губкой.

Как почистить микроволновку содой

Сода справляется с загрязнениями средней тяжести.

Что нужно: миска, пригодная для микроволновки; 2–3 столовые ложки соды; 2 стакана воды; губка, тряпочка или бумажное полотенце.

Как делать

Всыпьте в миску соду и залейте водой. Поставьте раствор в микроволновку и разогревайте на полной мощности в течение 10–15 минут. Спустя несколько минут откройте дверцу и сотрите грязь.

Как почистить микроволновку жидкостью для мытья посуды

Это средство поможет убрать лёгкие загрязнения.

Что нужно: губка; вода; жидкость для мытья посуды.

Как делать

Положите в микроволновку смоченную водой губку. Налейте на неё немного жидкости для мытья посуды и вспеньте. Установите минимальную мощность и включите микроволновку на 20–30 секунд. Затем протрите её изнутри этой же губкой. Смойте пену чистой водой.

Что нужно делать, чтобы микроволновка оставалась чистой