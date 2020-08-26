«Готова вернуться»: что происходит с Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк готова вернуться к съемкам после борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает со ссылкой на соседа актрисы по загородному поселку.

«Будьте уверены, Настя полна оптимизма и готова вернуться в профессию. Она сильная», - заявил собеседник портала.

По его словам, он давно не видел актрису, но от соседей слышал, что у Заворотнюк все хорошо и она идет на поправку.

В 2019 году в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании Анастасии Заворотнюк. Позже в Instagram-аккаунте @podderzhka_azavorotnyuk, автор которого ссылался на членов семьи актрисы, подтвердили, что она проходит курс лечения. Детали заболевания не раскрывались. Весной 2020-го появилась информация, что актрисе стало лучше.