«Выглядишь на 20»: Наталья Водянова сфотографировалась с дочерью на пляже

Супермодель Наталья Водянова удивила поклонников новым фото. Русская красавица сделала селфи на пляже. На снимке 38-летняя Наталья позирует вместе с дочерью Невой. Обе — в купальных костюмах. На Водяновой солнечные очки и цветная бондана при отсутствии даже намека на макияж, пишет Экспресс газета.
Дочки-матери,
— подписала фотографию модель.
Поклонники отозвались незамедлительно. «Какие красотки», «Нева — красавица», «Такая милая девочка у Вас, Наталья», — пишут восхищенные фолловеры. Но больше всего комплиментов удостоилась мама Невы и ее удивительная способность всегда выглядеть юной.
«Сколько труда… И при этом выглядит на 20», «И это многодетная мать!» — восторгаются Натальей фанаты.
Напомним, у Водяновой пятеро детей. Трое из них родились в браке (увы, неудачном) с лордом Джастином Портманом: сыновья Лукас Александр, Виктор и дочь Нева. Младших сыновей — Максима и Романа — модель родила от своего нынешнего избранника — самого богатого мужчины Франции Антуана Арно.