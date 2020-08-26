«Выглядишь на 20»: Наталья Водянова сфотографировалась с дочерью на пляже

Дочки-матери,

— подписала фотографию модель.

Поклонники отозвались незамедлительно. «Какие красотки», «Нева — красавица», «Такая милая девочка у Вас, Наталья», — пишут восхищенные фолловеры. Но больше всего комплиментов удостоилась мама Невы и ее удивительная способность всегда выглядеть юной.

«Сколько труда… И при этом выглядит на 20», «И это многодетная мать!» — восторгаются Натальей фанаты.