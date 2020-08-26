Ср, 26.08.2020
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«Выглядишь на 20»: Наталья Водянова сфотографировалась с дочерью на пляже

Наталья Водянова

ФОТО: JB Autissier / Panoramic/imago images / PanoramiC

Супермодель Наталья Водянова удивила поклонников новым фото. Русская красавица сделала селфи на пляже. На снимке 38-летняя Наталья позирует вместе с дочерью Невой. Обе — в купальных костюмах. На Водяновой солнечные очки и цветная бондана при отсутствии даже намека на макияж, пишет Экспресс газета.

Дочки-матери,

— подписала фотографию модель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поклонники отозвались незамедлительно. «Какие красотки», «Нева — красавица», «Такая милая девочка у Вас, Наталья», — пишут восхищенные фолловеры. Но больше всего комплиментов удостоилась мама Невы и ее удивительная способность всегда выглядеть юной.

«Сколько труда… И при этом выглядит на 20», «И это многодетная мать!» — восторгаются Натальей фанаты.

Напомним, у Водяновой пятеро детей. Трое из них родились в браке (увы, неудачном) с лордом Джастином Портманом: сыновья Лукас Александр, Виктор и дочь Нева. Младших сыновей — Максима и Романа — модель родила от своего нынешнего избранника — самого богатого мужчины Франции Антуана Арно.

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