«Кривизну мозгов себе исправьте!»: Взбешенная Самбурская обрушилась на врача

Некоторое время назад артистка пожаловалась на особенность, которую считает недостатком. Как оказалось, Настасья Самбурская комплектует из-за формы собственных ног.

Неуверенность в себе у звезды сериала «Универ. Новая общага» появилась еще в юные годы. Настасья услышала, как ее критикует подруга родительницы. Женщина сказала, что у Самбурской кривые ноги с признаками целлюлита, сообщают Дни.

С тех пор артистка зациклена на внешнем виде конечностей. Она старается скрывать неидеальные, по ее мнению, ноги под длинными юбками и высокими сапожками. «И тут вчера мужчина, который мне небезразличен, заявляет, пропуская меня вперед: "Ого! А у тебя ножки иксиком"», – пожаловалась Настасья в личном микроблоге.

Ситуацию прокомментировал опытный пластический хирург. Медик с многолетним стажем отметил, что проблема звезды сериала «Универ. Новая общага» решаема. Он посоветовал Самбурской сделать липосакцию внутренних поверхностей коленных суставов. Эта процедура, по словам доктора, визуально уменьшит кривизну конечностей.