«Почему ты такая горячая?!»: Рита Дакота в бикини приоткрыла красивую грудь

30-летняя Рита Дакота (Маргарита Герасимович) похвасталась фигурой в сексуальном купальнике. Певица призналась, что очень хочет на море, но выразила опасения, что отпуск может пойти не по плану, пишет Cosmo.
Исполнительница хита «Стаи китов» показала себя в откровенном бикини. Звезда распустила длинные волосы, слегка взъерошив их руками. Рита сделала макияж с акцентом на губы. Она накрасила ресницы удлиняющей тушью и подсветила кожу на скулах хайлайтером. Дакота подчеркнула загорелое лицо, нанеся на губы легкий блеск.
Певица предстала в бикини желтого оттенка, пикантно открывающим упругую грудь. Миниатюрные плавки подчеркнули округлые бедра артистки и продемонстрировали ее подтянутое тело. Рита эротично позировала на камеру, игриво придерживая лиф руками. Поклонники пришли в восторг от сексуальной фигуры артистки. «Красотка!», «Почему ты такая горячая?!», «Ты секси!», «Рита, ты прекрасна!» — восхищаются они.
Дакота призналась, что столкнулась с проблемой. Звезда пожаловалась, что очень хочет на море. У нее появилась возможность уехать в отпуск с дочерью Мией. Выбор пал на открытую Турцию. Но Рита опасается, что после отдыха ее не впустят в Россию, поскольку она гражданка Беларуси. Подобная ситуация, по словам певицы, произошла недавно у Оксаны Самойловой. Тогда двоих членов семьи бизнесвумен не пустили на борт самолета.
Я так хочу на море, что аж до слёз, честно... Море мой ресурс, мой психотерапевт, моя Муза. Нет жизни мне без моря. Однажды я точно буду жить там, где большая солёная вода 🌊 Ребят, вот вы бы на моем месте плюнули на все и улетели бы сейчас в Турцию на неделю погреть Мию? Напоминаю, что я белоруска, а Мия россиянка, но я сделала документ, подтверждающий, что она гражданка, как и сказали пограничники, так что по их словам я смогу влететь обратно в страну, как её мать, а не с приключениями, как у Самойловой было 🙈 Но я все равно дико переживаю. Рисковать или нет? Вы бы как поступили? (Мия умоляет меня о море ещё с мая 😢). В кои-то веки есть окошко в работе и возможность полететь, но чёрт возьми стрёмно 🙈👇🏼 Кто у меня тут великая Ванга и астролог всея инстаграма. Можно лететь?😌
«Я так хочу на море, что аж до слез, честно... Море — мой ресурс, мой психотерапевт, моя муза. Нет жизни мне без моря. Но я все равно дико переживаю. Рисковать или нет? Мия умоляет меня о море еще с мая. В кои-то веки есть окошко в работе и возможность полететь, но, черт возьми, стремно», — эмоционально высказалась участница шоу «Фабрика звезд -7».