«Почему ты такая горячая?!»: Рита Дакота в бикини приоткрыла красивую грудь

«Я так хочу на море, что аж до слез, честно... Море — мой ресурс, мой психотерапевт, моя муза. Нет жизни мне без моря. Но я все равно дико переживаю. Рисковать или нет? Мия умоляет меня о море еще с мая. В кои-то веки есть окошко в работе и возможность полететь, но, черт возьми, стремно», — эмоционально высказалась участница шоу «Фабрика звезд -7».