По случаю дня рождения дочери Танель Падар показал очаровательный кадр

Музыкант Танель Падар и его невеста Лаурен Виллманн сегодня отмечают первый день рождения своей дочери Линды. По такому случаю Танель поделился с подписчиками милым домашним фото.
На своей странице в Instagram он опубликовал снимок, на котором его возлюбленная Лаурен и дочь Линда мирно спят.
Не могу сказать, что у меня в жизни что-то не так,
- подписал он снимок.
В комментариях подписчики поздравили гордого отца с таким важным праздником и обратили снимание на милый снимок.
Какое очаровательное фото!
Такой добрый и красивый снимок. Много-много счатья и вечной любви вам!
Самая милая семья!
Помолвка Танеля и Лаурен состоялась 27 июня 2018 года в Италии.
Как известно, пара планировала сыграть свадьбу прошлым летом, однако ее пришлось отложить из-за беременности Лаурен.