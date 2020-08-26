По случаю дня рождения дочери Танель Падар показал очаровательный кадр

На своей странице в Instagram он опубликовал снимок, на котором его возлюбленная Лаурен и дочь Линда мирно спят.

Не могу сказать, что у меня в жизни что-то не так,

- подписал он снимок.

В комментариях подписчики поздравили гордого отца с таким важным праздником и обратили снимание на милый снимок.

Какое очаровательное фото!

Такой добрый и красивый снимок. Много-много счатья и вечной любви вам!

Самая милая семья!

Помолвка Танеля и Лаурен состоялась 27 июня 2018 года в Италии.