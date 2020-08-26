Ср, 26.08.2020
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По случаю дня рождения дочери Танель Падар показал очаровательный кадр

Lauren Villmann ja Tanel Padar.

ФОТО: Madis Sinivee

Музыкант Танель Падар и его невеста Лаурен Виллманн сегодня отмечают первый день рождения своей дочери Линды. По такому случаю Танель поделился с подписчиками милым домашним фото.

На своей странице в Instagram он опубликовал снимок, на котором его возлюбленная Лаурен и дочь Линда мирно спят.

Не могу сказать, что у меня в жизни что-то не так,

- подписал он снимок.

В комментариях подписчики поздравили гордого отца с таким важным праздником и обратили снимание на милый снимок.

Какое очаровательное фото!

Такой добрый и красивый снимок. Много-много счатья и вечной любви вам!

Самая милая семья!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Помолвка Танеля и Лаурен состоялась 27 июня 2018 года в Италии.

Как известно, пара планировала сыграть свадьбу прошлым летом, однако ее пришлось отложить из-за беременности Лаурен.

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