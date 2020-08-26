Есть что предложить? Рэпер Beebilõust ищет новый дом

Рэпер Андрус Элбинг, известный под псевдонимом Beebilõust, и его семья ищут новый дом.
Из-за сложившихся обстоятельств в ноябре 2018 года Элбинг был вынужден сменить жилье. Теперь же на своей официальной странице в Facebook он объявил, что его семья снова в поисках семейного гнездышка.
Решили, что нам нужно более просторное жилье и готовы переехать уже в начале октября, - пишет он. - Коротко: семья из трех человек и одна домашняя кошка ищут четырехкомнатное жилище (в идеале дом или рядный дом, но подойдет и квартира) в Таллинне или рядом с ним с долгосрочным договором.