Есть что предложить? Рэпер Beebilõust ищет новый дом

Решили, что нам нужно более просторное жилье и готовы переехать уже в начале октября, - пишет он. - Коротко: семья из трех человек и одна домашняя кошка ищут четырехкомнатное жилище (в идеале дом или рядный дом, но подойдет и квартира) в Таллинне или рядом с ним с долгосрочным договором.