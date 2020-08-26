«Соски – смертельное оружие». Мокрая Агата Муцениеце похвасталась упругой грудью

31-летняя Агата Муцениеце опубликовала в личном блоге провокационный снимок. В кадре она лежит на надувном матрасе в крошечном бикини. Полуобнаженная звезда не стала «фотошопить» даже виднеющиеся соски. «Поймала за хвост последние деньки лета! А вы чем занимаетесь?» — игриво подписала она пост.

Напомним, что Агата Муцениеце официально расторгла многолетний союз со звездой сериала «Мажор» еще в начале лета. Вскоре после развода актер отправился в отпуск с новой избранницей — Мирославой Карпович. Парочку заметили на одной из набережных в Крыму. При этом влюбленные до сих пор стараются не афишировать свои отношения.