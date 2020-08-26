Все же этот актер был за рулем джипа Ефремова в момент аварии?

Александр Добровинский, адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, рассказал, почему сразу несколько известных актеров Сергей Гармаш, Иван Стебунов и Дарья Белоусова моментально оказались на месте смертельного ДТП, устроенного Михаилом Ефремовым. Об этом адвокат сообщил в беседе с KP.RU.

По словам Добровинского, встреча не была случайной. Артисты направлялись в театр «Современник», который находится неподалеку.

«Дело в том, что в театр „Современник“ пришел новый худрук, с которым коллектив после ухода великой Галины Волчек не сработался. И актеры ехали устраивать революцию, переворот в театре. Если посмотреть на карту, „Современник“ находится в 15 минутах езды от места аварии. Видимо, поэтому артисты, живущие в разных точках Москвы, оказались в одно и то же время в одном и том же месте», — делится предположениями адвокат.