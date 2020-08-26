Психолог Марьянова раскрыла новые факты, касающиеся его смерти

В истории о смерти Дмитрия Марьянова новый поворот – психолог реабилитационного центра, куда актёр был помещён перед трагической гибелью, дала неожиданные показания. Женщина, давшая весьма сдержанные показания во время следствия, исповедовалась перед Фемидой, рассказав о том, как на самом деле умирал звёздный пациент.
Напомним, 15 октября 2017 года при странных обстоятельствах умер актер Дмитрий Марьянов, который накануне был определен в реабилитационный центр «Феникс». Спустя два года СК закончил расследование, и на скамье подсудимых оказалась директор «Феникса» Оксана Богданова. Ей предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ –«Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Оставление в опасности».
По словам свидетельницы, она видела, как с Дмитрием случился приступ, когда его только привезли в «Феникс». Она пояснила, что сразу сказала сотрудникам «Феникса», что пациента надо направлять в больницу и в срочном порядке вызывать службу «03». Со слов женщины, ей было очевидно, что Дмитрий Марьянов — абсолютно не клиент реабилитационного центра.
Через несколько дней после ЧП психолог вновь увидела актёра. В этот момент рассказа на глазах свидетельницы показались слёзы: звёздный пациент был очень плох, весь бледный, на коже постоянно выступал пот. Она подошла к нему, села рядом, погладила и спросила, как он себя чувствует, на что актёр сказал ей: «Отпустите меня, пожалуйста, домой». На уточняющие вопросы представителей семьи Марьянова – почему пациент не смог выйти, и что, если бы он спросил ключи от входной двери дома и ворот — свидетель заплакала, и сообщила, что его бы не выпустили.
Умолчав про всё это на этапе расследования (психолога допрашивал следователь, но она не давала таких развёрнутых показаний), свидетель подтвердила, что все вопросы в РЦ решала Оксана Богданова, без её ведома ничего не делалось. В том числе и вызов «Скорой», который был так необходим в случае с Дмитрием Марьяновым, был сделан исключительно по её указанию. Напомним, обвиняемая — единственный учредитель и гендиректор «Феникса».