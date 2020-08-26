Психолог Марьянова раскрыла новые факты, касающиеся его смерти

Напомним, 15 октября 2017 года при странных обстоятельствах умер актер Дмитрий Марьянов, который накануне был определен в реабилитационный центр «Феникс». Спустя два года СК закончил расследование, и на скамье подсудимых оказалась директор «Феникса» Оксана Богданова. Ей предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ –«Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Оставление в опасности».

Последние несколько заседаний в Лобненском городском суде Подмосковья прошли в очень плотном графике: активно допрашивались и продолжают допрашиваться многочисленные свидетели. На допросы в каждом заседании уходит по 6-7 часов. Перед Фемидой уже предстали врачи, независимые эксперты, сотрудники и пациенты «Феникса». А на днях в суде прозвучала буквально исповедь психолога реабилитационного центра — её шокирующие показания сопровождались приступами плача и раскаяния.

По словам свидетельницы, она видела, как с Дмитрием случился приступ, когда его только привезли в «Феникс». Она пояснила, что сразу сказала сотрудникам «Феникса», что пациента надо направлять в больницу и в срочном порядке вызывать службу «03». Со слов женщины, ей было очевидно, что Дмитрий Марьянов — абсолютно не клиент реабилитационного центра.

Через несколько дней после ЧП психолог вновь увидела актёра. В этот момент рассказа на глазах свидетельницы показались слёзы: звёздный пациент был очень плох, весь бледный, на коже постоянно выступал пот. Она подошла к нему, села рядом, погладила и спросила, как он себя чувствует, на что актёр сказал ей: «Отпустите меня, пожалуйста, домой». На уточняющие вопросы представителей семьи Марьянова – почему пациент не смог выйти, и что, если бы он спросил ключи от входной двери дома и ворот — свидетель заплакала, и сообщила, что его бы не выпустили.

Женщина ко всему прочему поведала, что ранее работала в другом РЦ и познакомилась там с Богдановой, когда та проходила реабилитацию сама. Она пояснила, что работала во многих подобных «Фениксу» организациях, но не могла там удержаться, поскольку работа центров, по её словам, сводится к тому, чтобы как можно дольше удержать клиента. И основная задача практикующих психологов, которые привлекаются туда для работы — вовсе не для того, чтобы помогать людям справиться с проблемами, а чтобы убеждать их родственников в том, что пациента забирать ещё рано, так как ему необходимо продолжить курс реабилитации.

Умолчав про всё это на этапе расследования (психолога допрашивал следователь, но она не давала таких развёрнутых показаний), свидетель подтвердила, что все вопросы в РЦ решала Оксана Богданова, без её ведома ничего не делалось. В том числе и вызов «Скорой», который был так необходим в случае с Дмитрием Марьяновым, был сделан исключительно по её указанию. Напомним, обвиняемая — единственный учредитель и гендиректор «Феникса».