ГАЛЕРЕЯ ⟩ Полуночный показ фильма Tenet в Ülemiste Apollo не дал сотням жителей Таллинна спать

Более 100 зрителей пришли сегодня ночью в ласнамяэский кинотеатр Apollo в торговом центре Ülemiste, чтобы в числе первых насладиться голливудским боевиком высокого качества и посмотреть, в каком же ключе в картине представлен наш для многих родной и такой любимый Таллинн, где было несколько локаций, самые основные - Горхолл и Лаагна-теэ.

Гости были в отличном расположении духа, многие с радостью позировали нашему фотографу и покупали напитки и закуски, чтобы 2 с половиной часа весело и незабываемо провести во время ночного показа, который является для нашей страны чем-то очень необычным. Сам кинотеатр этой ночью завешен афишами и плакатами с символикой фильма.

Краткое содержание фильма: Главный герой — секретный агент, который проходит жестокий тест на надежность и присоединяется к невероятной миссии. От ее выполнения зависит судьба мира, а для успеха необходимо отбросить все прежние представления о пространстве и времени.