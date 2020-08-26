Ср, 26.08.2020
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Полуночный показ фильма Tenet в Ülemiste Apollo не дал сотням жителей Таллинна спать

Сегодня в 00:01 одними из самых первых в мире жители Эстонии оказались в кинотеатрах на премьере фильма «Довод» именитого режиссера Кристофера Нолана. Этот пока так важен для нашей страны тем, что в фильме показано много Таллинна, а играют в нем всемирно известные актера. 

Более 100 зрителей пришли сегодня ночью в ласнамяэский кинотеатр Apollo в торговом центре Ülemiste, чтобы в числе первых насладиться голливудским боевиком высокого качества и посмотреть, в каком же ключе в картине представлен наш для многих родной и такой любимый Таллинн, где было несколько локаций, самые основные - Горхолл и Лаагна-теэ. 

Гости были в отличном расположении духа, многие с радостью позировали нашему фотографу и покупали напитки и закуски, чтобы 2 с половиной часа весело и незабываемо провести во время ночного показа, который является для нашей страны чем-то очень необычным. Сам кинотеатр этой ночью завешен афишами и плакатами с символикой фильма. 

Краткое содержание фильма: 

Главный герой — секретный агент, который проходит жестокий тест на надежность и присоединяется к невероятной миссии. От ее выполнения зависит судьба мира, а для успеха необходимо отбросить все прежние представления о пространстве и времени.

Смотрите галерею с показа в кинотеатре Ülemiste в Таллинне вверху новости, а общую галерею всех ночных показов найдете ниже! 

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