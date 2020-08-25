Вт, 25.08.2020
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Певец Шура после операции похудел на 29 килограммов

Шура

ФОТО: скриншот видео

Популярный исполнитель Шура перенес сложнейшую операцию по удалению опухоли. Теперь поклонники заметили, что артист стремительно теряет вес, передает портал Rus.Tvnet

Издание «Комсомольская правда» приводит слова директора певца, который раскрыл секреты его преображения. 

«Шура полностью отказался от крепкого алкоголя. Алкоголь же калорийный. Сейчас максимум что он выпивает - это сухое вино. Два-три бокала в день», - объяснил помощник артиста.

В марте 2020 года Шуре удалили грыжу, которая могла перерасти в злокачественную опухоль. Во время операции врачи обнаружили еще и опухоль. В итоге операция прошла тяжелее, чем предполагалось. После этого медики посоветовали артисту сесть на диету.

Директор Шуры сообщил, что теперь певец ест детское питание, смузи, йогурты и пьет очень много воды и кофе с молоком. Газированные напитки исполнителю запрещены. 

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