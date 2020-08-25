Певец Шура после операции похудел на 29 килограммов

«Шура полностью отказался от крепкого алкоголя. Алкоголь же калорийный. Сейчас максимум что он выпивает - это сухое вино. Два-три бокала в день», - объяснил помощник артиста.

В марте 2020 года Шуре удалили грыжу, которая могла перерасти в злокачественную опухоль. Во время операции врачи обнаружили еще и опухоль. В итоге операция прошла тяжелее, чем предполагалось. После этого медики посоветовали артисту сесть на диету.