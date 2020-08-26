Уже не первый день мы с волнением следим за происходящим в Белоруссии: горячо спорим об этом в комментариях, ужасаемся жестокости одних и восхищаемся единением других. Но в эти выходные мы кроме всего прочего вспомнили о самом загадочном герое этой турбулентной истории. Скандальные фото Николая Лукашенко в полном обмундировании и с оружием в руках взбудоражили даже тех, кто и не подозревал, что Лукашенко-младший — главный «краш» русского интернета, пишет портал Spletnik.

Выставленный на днях кадр пустого президентского кабинета в Минске как символ одиночества патриарха. За огромным столом — лишь Александр Лукашенко, его сын Николай и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. Политбюро по-белорусски. Ближний круг в крайней степени близости.

Александр Лукашенко в зале сазеданий с сыном Колей и пресс-секратерем. ФОТО: скриншот телеграмм канала «Пул Первого»

Когда президент Белоруссии лишь начал выводить наследника в свет, на вопросы журналистов «Зачем вы всюду берете мальчика с собой?» Лукашенко-старший отвечал: «А все банально — сын, образно говоря, мой хвост. Просто не может остаться ни с кем! Потому что ни одевать, ни кормить его никто не может — только я». Но вот Николаю почти шестнадцать. А вместо ложки в руках автомат.

Впервые царевича Николая показали публике в апреле 2008-го, мальчику тогда было три с половиной года. Вместе с отцом он ровнял бетон на стройплощадке «Минск Арены» на проспекте Победителей.

Маленький Коленька вместе с отцом равняет битон ФОТО: скриншот сайта spletnik.ru

Ирония протестной топонимики. Над тем же проспектом, уже не столь ясно, в честь кого названным, повзрослевший Николай летел вчера в кабине вертолета, разглядывая в иллюминатор демонстрантов. Лукашенко-старший нервно осматривал владения. Коля поправлял воинское снаряжение, будто готовясь защищать отца — видимо, от «разбежавшихся крыс», как назвал его папа тех, кто, по официальным данным белорусского ЦИК, столь единодушно проголосовал за него на президентских выборах.

Военную форму видеть на наследнике белорусского престола те, кто последнее десятилетие наблюдал за становлением Коли, не привыкли. Все чаще хорошо скроенные костюмы и модные темные очки — за что он и получил звание «главного красавчика» постсоветского политического пространства и «краша» девочек-тинейджеров из «ТикТока». Кажется, даже Лукашенко-старшему прощали тотальное несоответствие эпохе за такой изящный выбор преемника с красивыми глазами.

Александр Лукашенко и его сын Николай ФОТО: скриншот c spletnik.ru

Вчерашние кадры на самом деле ничем не выбиваются из общей стилистики светских хроник, как может показаться на первый взгляд. Даже принц Гарри, на которого принц Коля так похож внешне, облачался в камуфляж. Так что и здесь просим не видеть отклонений от виндзорского мудборда. Вот вам и шлем, вот вам и вертолет.

Принц Гарри ФОТО: NTB SCANPIX/REUTERS

Да и военная форма на Коле уже была. Правда, праздничная. 9 мая 2015-го тогда одиннадцатилетний наследник Дворца Независимости принимал с отцом парад в честь 70-летия Победы.

На параде Победы ФОТО: NIKOLAI PETROV/AFP

За эти годы Николай стал отцу и первой леди, и первым замом, и теперь вот первым телохранителем. Впервые отвечая на вопрос, откуда взялся Коленька, Лукашенко-отец говорил так:

«Это не секрет, что тут скрывать? Это же от Господа Бога! Как же можно о матерях или о детях говорить, что это чужое, это не мое? Это преступление перед Богом. Я приезжал с сыном к Владимиру Владимировичу, Путин мне сказал: «Ой, Александр Григорьевич, это же Божий дар!»»

Владимир Путин, Николай и Александр Лукашенко ФОТО: POOL New/REUTERS

Кто в действительности является мамой Божьего дара — секрет Полишинеля. Официально это никогда не подтверждалось, но в целом вся страна в курсе, что родила мальчика бывший лечащий врач Лукашенко Ирина Абельская, дочь министра здравоохранения Белоруссии. Причем Коля на нее даже внешне очень похож.

Ирина Абельская ФОТО: скиншот с сайта spletnik.ru

Ни одной общей фотографии наследника с матерью нет. Пока Николай рос, ходили упорные слухи, что Абельскую к нему не подпускали. И даже сослали подальше от дворца — работать штатным узистом в минской больнице. Но в сентябре 2009-го Ирину Абельскую снова поставили во главе клиники Управделами президента. А на последнюю церемонию собственной инаугурации в 2015-м Александр Лукашенко даже лично пригласил мать любимого сына. В первых рядах рядом с Колей места ей, правда, не нашлось. Зато на груди нашлось место для ордена Почета — за молчание и покорность, решили в Белоруссии.

Видятся ли сейчас мама и сын, неизвестно. Однако живет Абельская, по данным журналистов, в одной из президентских резиденций, в Дроздах. Коля с отцом — в другой резиденции, в Озерном, возле Острошицкого Городка. Там же ходит в обычную школу.

Кроме обычных уроков, график Коли заполнен музыкой, хоккеем, актерским мастерством и даже китайским. Вот видео, которое опубликовал посол Белоруссии в КНР. Коля Лукашенко за роялем аккомпанирует девушке, исполняющей китайскую песню. После чего наследник произносит небольшую речь на самом модном среди ВИП-отпрысков языке (даже Ксения Собчак учит сына китайскому, не отставать же Лукашенко).

Знаменитый белорусский телеведущий Андрей Макаенок, недавно в знак протеста уволившийся с гостелевидения, не раз вел корпоративы первого лица. Николая Лукашенко он видел своими глазами и даже общался с ним, чем могут похвастаться далеко не все члены правительства, не говоря уж о представителях шоу-бизнеса:

«Могу сказать, что о Николае у меня сугубо положительные воспоминания. Очень образованный, воспитанный и приятный молодой человек. Более того, с чувством юмора, причем абсолютно адекватным. Когда я с ним общался, у меня было ощущение, что рядом со мной стоит мой ровесник, а не парень пятнадцати лет».

Коллега Андрея Макаенка, также работавший на президентских праздниках, отмечает, что в любви к поп-музыке младший сын Лукашенко замечен не был, да и окружен на ВИП-вечеринках обычно взрослыми, а не ровесниками. Треков другого главного мальчика страны, Тимы Белорусских, на мероприятиях не ставили. Девушек рядом с Колей ему также наблюдать не приходилось.

«Его подружки, как и его мать, его одноклассники и его Тима Белорусских — это его отец Александр Григорьевич»,

— отмечает собеседник «Сплетника». В отличие от Андрея Макаенка, он продолжает работать на государственном ТВ и потому свое имя предпочел сохранить в тайне.

Однажды к Николаю Лукашенко приезжал юный российский блогер Евгений Гришин, ровесник младшего сына белорусского президента. Тогда им было по одиннадцать. В интервью ему Коля признавался — больше всего любит хоккей и музыку, на фортепиано играет четыре раза в неделю. А однажды довелось помузицировать на рояле вместе с самим Владимиром Путиным. А на вопрос про мечты ответил так:

«Я всегда мечтаю, чтобы у моих родителей, родных и близких было хорошее здоровье, чтобы у них всегда все получалось. Желаю успехов в жизни и другим людям».

Встреча с Дмитрием Медведевым у Коли тоже была. Как преемник преемнику, Медведев тогда подарил мальчику золотой пистолет. Дело было на военных учениях. Вчера учения для Коли закончились. Вот и пистолет больше не золотой.