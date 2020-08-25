Пэрис Хилтон призналась, что заморозила свои яйцеклетки

39-летняя светская львица сообщила об этом, когда давала интервью The Sunday Times. Пэрис призналась, что одержима тем, чтобы родить первенца.

Также звезда сообщила, что к решению заморозить яйцеклетки ее подтолкнула Ким Кардашян. К слову, она пользовалась таким способом и использовала яйцеклетки для рождения троих своих детей: Сэйнта, Чикаго и Псалма.

Мы с Ким прекрасно поговорили по этому поводу: она представила меня своему врачу, и я была так воодушевлена ее словами, что решила сделать это,

– сказала Пэрис Хилтон.

Напомним, Пэрис уже больше года встречается с Картером Реумом. По словам знаменитости, она уже нашла свою половинку. Ее теперешний бойфренд именно тот человек, с которым она готова связать свою жизнь и родить от него детей.